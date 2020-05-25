Adana’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Adana’da yalnız yaşayan ve sağ kolundan engelli olan 54 yaşındaki Bülent Çetin, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İki katlı bir binanın zemin katında yalnız yaşayan sağ kolundan engelli Bülent Çetin'in üst katında ailesiyle birlikte kalan ağabeyi sabah saatlerinde kardeşine bakmak için evinin kapısını çaldı.
YERDE YATARKEN BULUNDU
Çetin'in kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ağabeyi, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girdiğinde Çetin'i yerde hareketsiz yatarken buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bülent Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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