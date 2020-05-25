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Adana’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

’da yalnız yaşayan ve sağ kolundan engelli olan 54 yaşındaki , evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İki katlı bir binanın zemin katında yalnız yaşayan sağ kolundan engelli 'in üst katında ailesiyle birlikte kalan ağabeyi sabah saatlerinde kardeşine bakmak için evinin kapısını çaldı.

YERDE YATARKEN BULUNDU

Çetin'in kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ağabeyi, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girdiğinde Çetin'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bülent Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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