24 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Ankara'da polis uygulaması noktasında kaza

Son dakika haberleri... 'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. İlk belirlemelere göre olay yerinde 5'i polis, 6 yaralı var.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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ANKARA'DA POLİS UYGULAMASI NOKTASINDA KAZA
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