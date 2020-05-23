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Son dakika: Ağrı'da feci kaza! AK Parti'li meclis üyesi yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre  Belediyesi  Meclis Üyesi , kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada, sürücü ile yanındaki oğlu ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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FECİ KAZA! AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYESİ ÖLDÜ

, saat 03.00 sıralarında Suluçem Kavşağında meydana geldi. Doğubayazıt ilçesinden kent merkezine giden (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Musa Kazım Şahin ile yanındaki oğlu (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla baba ve oğlu Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı Belediyesi Meclis üyesi olan Musa Kazım Şahin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğlu Toprak Şahin'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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