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Brezilya’da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybederken ülkedeki vaka sayısı 330 bin 890’a çıktı. Brezilya, 'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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ülkelerinden 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.

verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.

2. ÜLKE KONUMUNDA BULUNUYOR

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, 'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, 'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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