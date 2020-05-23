Kuşadası'na bayram öncesi akın ettiler!
Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce birçok tatil beldesi vatandaşların akınına uğradı. Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası oldu.
Kuşadası, kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında dün gece yarısı Türkiye genelinde başlayan ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın'ın İzmir'e sınırını da oluşturan Kuşadası'na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, dün akşamdan itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Kuşadası'nda yasağın ilk gününde vatandaşların izole kurallarına uyduğu gözlendi. Yazlıklarına gelen vatandaşların evlerinde kaldıkları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları görüldü.
Türkiye'nin en önemli marinalarından Kuşadası ayrıca, pandemik mücadele sürecinde teknelerinde izole olan yatçı konuklarını da ağırlıyor. Alınan bilgiye göre 40 yatçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerinde izole olarak yaşamlarını sürdürüyor. Tüm ihtiyaçlarını teknelerinde ve marina içindeki sosyal alanlarda karşıladıklarını belirten yatçılar, yaz sezonunu teknelerinde geçirebileceklerini söyledi.
'EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRECEĞİZ'
Kuşadası'nda yaklaşık 30 yıldır yaşadığını belirten 65 yaşındaki Ercüment Atay, "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli vakit geçirebileceğimizi düşünüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey teknemizde mevcut" dedi. Serbest meslek sahibi 30 yaşındaki Ahmet Demir ise, "Yaklaşık 2 aydır devam eden pandemi süreci hepimizi çok bunalttı. Bayram boyunca marinadaki teknemizde olup deniz havası almak bize daha iyi gelecek" diye konuştu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korona savaşçılarına tekme tokat dayak!
- Bugün teravih var mı?
- Mbaye Diagne'den flaş itiraf!
- Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan ve Caner sözleri...
- Bursalı maceracı mağaraya girip yarasayı öptü!
- İstanbul'da dolu sürprizi
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!
- Bayram namazı evde kılınır mı?
- İl il bayram namazı saatleri
- 100 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla uğurlandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?