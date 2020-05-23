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İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda İdaresi () Başkanlığınca 'da yapımı devam eden 'nin () kaba inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi. 5 ayrı bloktan oluşacak merkezde kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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'den alınan bilgiye göre, temeli tarafından 10 Şubat 2019'da atılan kompleksinin yapımı son hızla devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmaların devam ettiği AKM şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.

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