İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi. 5 ayrı bloktan oluşacak merkezde kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan AKM kompleksinin yapımı son hızla devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmaların devam ettiği AKM şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Rusya'da korona kabusu!
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti
- Geri sayım başladı! İşte son görüntüler
- Cani adam polisi bu hale getirdi
- Tatlıda inanılmaz oyun! Aman dikkat
- Polisten iki güzel hareket birden!
- Sokağa çıkma yasağını delen taksiciden akılalmaz yanıt
- Gizlice geldiği 9 kişiye virüs bulaştırıp gitti!
- Doğaya hançer vurmuştu! Karar verildi
- Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?