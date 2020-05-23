İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

TOKİ'den alınan bilgiye göre, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan AKM kompleksinin yapımı son hızla devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmaların devam ettiği AKM şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.