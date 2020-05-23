Antalya’da kendisini taciz eden adamı kocasıyla hastanelik etti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, iddiaya göre, kendisini telefonla tehdit ve taciz eden adamı evine çağıran evli kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis, yarı baygın halde bulduğu adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Koru Mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve bir çocuğu bulunan H.Y, kendisini telefonlara arayarak taciz ettiğini iddia ettiği 45 yaşındaki K.Ö'yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı. Motosikletiyle H.Y'nin evine giden K.Ö., iddiaya göre, eve girer girmez H.Y'ye saldırdı. Evde bekleyen H.Y'nin eşi V.Y, eline geçirdiği sopayla K.Ö'ye saldırdı. H.Y'nin eşine yardım etmesiyle K.Ö. hastanelik oldu.
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