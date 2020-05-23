23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da metruk baraka alev alev yandı

İstanbul’da metruk baraka alev alev yandı

Silivri ilçesinde 01.00 sıralarında Yeni Mahalle'de çıkış nedeni henüz bilinmeyen barakayı kullanılmaz hale getirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
İSTANBUL’DA METRUK BARAKA ALEV ALEV YANDI

İddiaya göre, mahallede bulunan metruk bir barakada dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken baraka yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA