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Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

'ın ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik madde köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada 14 kilo 60 gram ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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ÖLÜM TACİRLERİ 'BOZO'YA TAKILDI!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlçesi Su Sporları Merkezi önünde uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, yaptı.

14 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada, otomobilde çuval içerisinde, 28 paket halinde 14 kilo 60 gram ele geçirildi. Sürücü C.Y. gözaltına alındı.

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