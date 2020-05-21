Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı.
14 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada, otomobilde çuval içerisinde, 28 paket halinde 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü C.Y. gözaltına alındı.
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