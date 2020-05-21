Bingöl'de yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş için 'panzehir' operasyonu: Ölümden böyle döndü

Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan Mustafa Bektaş'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu. Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla Bingöl merkez ile Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti.