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Bingöl'de yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş için 'panzehir' operasyonu: Ölümden böyle döndü

'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı (18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü. Sağlık durumu iyiye giden Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bektaş, doktorlara teşekkür etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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'PANZEHİR' OPERASYONU: ÖLÜMDEN BÖYLE DÖNDÜ

Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan 'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından soktu. Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla merkez ile Erzurum'ta Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti.

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