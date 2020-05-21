Bingöl'de yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş için 'panzehir' operasyonu: Ölümden böyle döndü
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş(18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü. Sağlık durumu iyiye giden Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bektaş, doktorlara teşekkür etti.
Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan Mustafa Bektaş'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu. Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla Bingöl merkez ile Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti.
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