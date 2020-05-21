Kastamonu’da fabrikada işçiler rahatsızlanınca üretim durdu! Sonuçlar pozitif çıktı
Kastamonu’da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin, peş peşe rahatsızlanıp hastaneye müracaat etmeleri sonucunda fabrika üretimi 15 gün süreliğine durdurdu. İşçilerin bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bir tanesi rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Ardından aynı fabrikada çalışan diğer işçilerin de peş peşe rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etmeleri sonrası Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tekstil fabrikasında işçilere Covid-19 testi uygulandı.
SONUÇLAR POZİTİF ÇIKTI
Yaklaşık 300 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki bütün işçilerden örnekler alındı. Alınan bu örnekler sonucunda bazı işçilerde korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine testleri negatif çıkan işçiler, evlerine gönderilerek kendilerini izole etmeleri istendi. Ayrıca 9 tekstil işçisi de Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
15 GÜN ARA VERİLDİ
Yaşanan bu gelişmelerin üzerine tekstil fabrikası işçilere mesaj göndererek, fabrikanın üretime 15 gün ara verdiğini yazdı.
Fabrika, işçilere gönderdiği mesajında şunları kaydetti: "İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeni ile fabrikamız bugün itibariyle (20.05.2020) 15 gün süreçle İl Sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerimizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. İş başı yapacağımız tarih 03.06.2020'dir"
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