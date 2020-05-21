İstanbul Sultagazi'de sokak köpeği dehşeti! Kendisine saldıran köpeklere taşla karşılık verdi
İstanbul Sultangazi'de sokak köpeklerin bir anda saldırdığı genç ne yapacağını şaşırdı. Kısa sürede üzerindeki şoku atan genç kendisine saldıran köpeklere taşla karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı.
Olay, geçtiğimiz gün 10.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken köşeyi döndüğü anda karşısına çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Olayın şokuyla köpeklerden kaçmaya çalışan genç yere düşme tehlikesi geçirdi ve telefonunu yere düşürdü. Genç, köpekler biraz uzaklaştıktan sonra eline aldığı iki taşı köpeklere atarak karşılık verdi.
Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Aynı bölgede 2 gün önce de köpeklerin bir kadına saldırdığı ve komşularının kadını kurtardığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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