19 Mayıs 2020, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Uyarı üstüne uyarı geliyor | 19 Mayıs 2020 hava durumu

günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Mayıs 2020 Salı hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI GELİYOR

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve 'in iç kesimleri ile 'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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