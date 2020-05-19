Merakla bekleniyordu! Karantinaya alınan berberlerin test sonucu belli oldu
Kütahya'da normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 50 kişiden 35’inin testi negatif çıktı. Diğer 15 kişinin test sonuçlarının da bugün belli olacak. Öte yandan Kaymakamlık, karantinaya alınan berberlere biner lira yardımda bulundu.
Tavşanlı ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen hafta normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. İlçede faaliyet gösteren yaklaşık 100 kadar berber dükkanını denetleyen ekipte yer alan doktorda, belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce yapılan filyasyon çalışmasında doktorun 50 kadar berber ve çalışanının denetlenmesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca berber ve çalışanlar 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı.
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