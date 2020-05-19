790 yıllık Yivli Minare'deki çalışmalarda 40 mezar bulundu
Antalya'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 790 yıllık Yivli Minare'de süren kazı çalışmaları sırasında 40 yeni mezar bulundu. Düzenlemelerin ardından bölge arkeopark gibi ziyarete açılacak.
Antalya'nın siluetini oluşturan yapılardan olan, tarihi Kaleiçi Semti'ndeki Yivli Minare çevresinde 1,5 yıl önce kazı çalışmaları başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 38 metre yüksekliğindeki Yivli Minare'ye 90 basamaklı merdivenle çıkılıyor.
KAZILAR DEVAM EDİYOR
Yivli Minare aynı zamanda Antalya'nın ilk Türk- İslam eseri olarak biliniyor. Tarihi 8 asır öncesine dayanan minaredeki medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazılar devam ediyor.
40 MEZAR BULUNDU
Çalışmalar sırasında yapılan kazılarda ise hangi döneme ait olduğu henüz bilinmeyen 40 yeni mezar bulundu. Minarenin avlusunda daha önce park ve devasa ağaçlar olduğunu söyleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yivli Minare'deki çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kazılara medrese kapısını ortaya çıkarmak için başladık. Çalışmalara devam ettiğimiz sırada 40 yeni mezar ortaya çıktı ve bu mezarları mezarlığa naklettik. Aynı zamanda 790 yıllık minareden savrulan çinileri de bulundu. Çalışmaların ardından bölgeyi arkeopark gibi düzenleyip ziyarete açacağız" dedi.
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