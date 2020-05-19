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Çanakkale’de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu

’de 'altıyarıklı canavar' olarak da bilinen boz camgöz köpek balığı, ölü olarak yeni kordon sahiline vurdu. Kumsalda köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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Bugün sabah saatlerinde 'ndeki yeni kordon sahiline 2 metre uzunluğunda ölü bir köpek balığı vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpek balığını görünce büyük panik ve şaşkınlık yaşadı. İlk defa köpek balığı gören bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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