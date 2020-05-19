Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan 63 yaşındaki Ö.S. isimli vatandaşa geçmiş olsun ziyaretine gelen 47 kişi karantinaya alındı.
İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ö.S.'ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 11 Mayıs günü taburcu olup evine gelen Ö.S., 3 gün sonra ise göğüs ağrısı çekip öksürmeye başladı.
SONUÇ POZİTİF ÇIKTI
Yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Ö.S.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
47 KİŞİYE KARANTİNA
Ö.S ., sevk edildiği özel hastanede tedaviye alınırken filyasyon ekibi çalışma başlattı. Çalışma sonunda Ö.S.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 47 kişi karantinaya alındı.
İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerde yaşayanların ihtiyaçları İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Ö.S.'nin kullandığı araç da dezenfekte edildi.
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