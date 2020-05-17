Yazlıkçılar akın etti! Kuşadası'na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı!
Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası'na, son 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı. Sürücüler, araçlarıyla cuma akşamından itibaren kentin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, birçok büyükşehirde sokağa çıkma yasağının devam etmesi ve hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle, Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı.
Kuşadası Kaymakamlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre ilçeye 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan araç takip kameralarının verilerine göre, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.
PLAJLARA GİDENLER DE OLDU
Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nde bazı vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazı vatandaşlar da yasağa rağmen denize girdi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den flaş uyarı
- Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş
- Van'da dehşete düşüren olay! Tonlarcası kurtarıldı
- Karganın saldırısı kamerada
- Pencereleri kapılarından büyük tek cami
- Sıcak hava corona virüsü öldürüyor mu?
- Dehşet anı kamerada! Dört yıl önce oğlunu...
- Küçük kızın çektiği fotoğraf dünyayı şoke etti!
- Mevlite katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
- Termometreler 43,5 dereceyi gösterdi! Adanalıların sıcakla mücadelesi...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?
- 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?
- THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?
- 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?
- MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...