17 Mayıs 2020, Pazar
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Kargadan drone saldırısı

’da meraklı bir karganın havada drone'a saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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KARGANIN SALDIRISI KAMERADA

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilden görüntü almaya çalışan ajans drone'nuna bir karga yaklaştı ve drone'a saldırmaya başladı.

Drone'nun sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada drone'nu düşürmeye çalıştı. Karganın saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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