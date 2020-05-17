Kargadan drone saldırısı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar sahilden görüntü almaya çalışan ajans drone'nuna bir karga yaklaştı ve drone'a saldırmaya başladı.

Drone'nun sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada drone'nu düşürmeye çalıştı. Karganın saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.