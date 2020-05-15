15 Mayıs 2020, Cuma
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Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı , salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camilerin, ibadete açılacağı tarihi açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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CAMİLER O TARİHTE İBADETE AÇILIYOR!

Diyanet İşleri Başkanı özel bir TV kanalında katıldığı sahur programının canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra genelinde ibadete yeniden başlayacak.

CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR
Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.

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