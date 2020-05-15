Nevşehir’de cenaze namazında 60 kişi koronavirüse yakalanmıştı! Ölenlerin sayısı 3’e çıktı
Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak cenaze namazı kılındı. Kalabalıkta koronavirüs hızla yayıldı. Cenaze namazında koronavirüs bulaşan bir kişi daha hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti.
TOPRAĞA VERİLECEK
Korona virüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.
60 KİŞİYE BULAŞTI
Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.
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