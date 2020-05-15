15 Mayıs 2020, Cuma
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Nevşehir’de cenaze namazında 60 kişi koronavirüse yakalanmıştı! Ölenlerin sayısı 3’e çıktı

Ürgüp ilçesine bağlı Köyü'nde tedbirleri hiçe sayılarak namazı kılındı. Kalabalıkta koronavirüs hızla yayıldı. Cenaze namazında koronavirüs bulaşan bir kişi daha . Olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BİR ACI HABER DAHA! ÖLÜM CENAZEDE YAYILDI

'in Ürgüp ilçesine bağlı Köyü'nde kılınan namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından virüs testi çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Korona virüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

60 KİŞİYE BULAŞTI

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.

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