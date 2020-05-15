Nevşehir’de cenaze namazında 60 kişi koronavirüse yakalanmıştı! Ölenlerin sayısı 3’e çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Korona virüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

60 KİŞİYE BULAŞTI

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.