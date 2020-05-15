Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma hayatındaki düzenlemelerin takvimi netleşti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın her hafta güncellenen aşamaları açıklayacağı normalleşme eylem planında koronavirüs nedeniyle ertelenen ve çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenlemelerin takvimi de netleşti.
Türkiye'de ilk vakanın çıkmasının ardından durdurulan yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin süreler temmuz ortasından itibaren pandemi öncesindeki gibi uygulanmaya devam edecek. Böylece normal şartlarda sendikaların üye sayısı tespiti için her yıl 15 Mayıs'taki toplantıları 15 Temmuz'dan sonra yapılacak.
DENETİMLER BAŞLAYACAK
Normalleşme takvimine göre ara verilen sosyal güvenlik denetimleri de Kurban Bayramı'nın ardından yeniden başlatılacak. İş sağlığı ve güvenliği açısından yerinde incelemesi yapılamayan kurumlarda da 1 Haziran'dan itibaren denetimlere başlanacak.
Kamu personeline idari izin verilmesini ve esnek çalışma modellerine geçişi öngören düzenlemeler vaka sayılarına göre Ramazan Bayramı'nın ardından gözden geçirilecek.
MESLEKİ KURSLAR BAŞLAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde 1 Temmuz'dan itibaren devam ettirilmesi de öngörülüyor.
Ara verilen mesleki eğitim kurslarındaki eğitimlere de ağustostan itibaren başlanması planlanıyor. Çalışma hayatında belirlenen takvimin illerdeki ve sektörlerdeki vaka sayılarının durumuna göre olası salgın riskini önlemek için güncelleneceği ifade ediliyor.
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