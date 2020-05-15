İstanbul’da semt pazarında inanılmaz görüntüler! Adım atacak yer yok
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kurulan bir semt pazarında aşırı kalabalık oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü. Yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.
Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki semt pazarında öğle saatlerinden itibaren kalabalık oluştu. Çarşamba gününe kadar sürecek kısıtlama öncesi çok sayıda kişi pazara akın etti.
UYARILAR YETERSİZ KALDI
Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görülürken belediyesi ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı.
ELLERİYLE SEÇTİLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.
"İNSANLARIN HEPSİ BURADA"
Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirtirken, "Bugün pazar kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti." dedi.
''HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM''
Aynı pazar esnafı, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok. Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor" dedi.
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