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İstanbul’da semt pazarında inanılmaz görüntüler! Adım atacak yer yok

’un ilçesinde kurulan bir pazarında aşırı oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü. olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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ADIM ATACAK YER YOK! ÖLÜM KOL GEZİYOR

Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki pazarında öğle saatlerinden itibaren oluştu. Çarşamba gününe kadar sürecek kısıtlama öncesi çok sayıda kişi pazara akın etti.

İstanbul’da semt pazarında inanılmaz görüntüler! Adım atacak yer yok İSTANBUL’DA SEMT PAZARINDA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! ADIM ATACAK YER YOK

UYARILAR YETERSİZ KALDI

Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görülürken belediyesi ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı.

ELLERİYLE SEÇTİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

"İNSANLARIN HEPSİ BURADA"

Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirtirken, "Bugün kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti." dedi.

''HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM''

Aynı pazar esnafı, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok. Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor" dedi.

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