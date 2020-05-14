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Son dakika: ÖSYM duyurdu: 2020 YKS kılavuzu güncellendi

Son dakika haberi... 'den 'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ÖSYM DUYURDU: 2020 YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ

, corona virüs nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.

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