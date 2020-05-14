Son dakika: ÖSYM duyurdu: 2020 YKS kılavuzu güncellendi
Son dakika haberi... ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.
ÖSYM, corona virüs nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada;
"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.
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