13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Irak'a hava operasyonu! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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IRAK'A HAVA OPERASYONU!

'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 4 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bilgilendirmede, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.

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