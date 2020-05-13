13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı

'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. 3 işçi ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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FELAKET! FABRİKADA KAZAN PATLADI

Alınan bilgiye göre, Dilovası 'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki bir kazanda meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İTFAİYTE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yapıyor.

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