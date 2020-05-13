Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki bir kazanda patlama meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İTFAİYTE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yapıyor.