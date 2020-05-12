12 Mayıs 2020, Salı
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Vatandaşa çok önemli uyarı: Koronavirüs bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın

. , salgını döneminde havaların ısınmasıyla birlikte kullanımının bulaş riskini artıracağının altını çizerek bu dönemde iş yerleri ve evlerde pencereler açılmalı uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BÜYÜK RİSK! ÖLÜM SOLUMAYIN

. , küresel salgın döneminde kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Balanlı, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını hatırlatarak, "Klima kullanımı nedeniyle insanlar daha fazla solunum hastalığına yakalanabiliyorlar. bu dönemde klimayı kullanmamalarını ve olabildiğince uzak kalmalarını öneriyorum. Klimalara yerleşebilen bazı bakteriler var. Aynı ortamda sürekli olarak aynı döngüde olduğunda yerleşebiliyor ve hastalıklara yol açabiliyor." İfadelerini kullandı.

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