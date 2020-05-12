Vatandaşa çok önemli uyarı: Koronavirüs bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, koronavirüs salgını döneminde havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımının bulaş riskini artıracağının altını çizerek bu dönemde iş yerleri ve evlerde pencereler açılmalı uyarısında bulundu.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, küresel salgın döneminde klima kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Balanlı, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını hatırlatarak, "Klima kullanımı nedeniyle insanlar daha fazla solunum hastalığına yakalanabiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu dönemde klimayı kullanmamalarını ve olabildiğince uzak kalmalarını öneriyorum. Klimalara yerleşebilen bazı bakteriler var. Aynı ortamda sürekli olarak aynı döngüde olduğunda yerleşebiliyor ve hastalıklara yol açabiliyor." İfadelerini kullandı.
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