Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsten korunma yollarını anlattı: Hastayla temas ediyormuş gibi düşüneceksiniz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hastalarıyla temas öncesi ve sonrasında el dezenfektanı kullandığını belirterek, "Bugün elime 40 defa dezenfektan sıkmışımdır ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadım. Bunun azı yok belki daha fazlası da olabilir" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, pandemi sürecinde hastanede ve evinde virüse karşı nasıl korunduğunu anlattı. Prof. Dr. Tezer, her sabah 08.00'de hastaneye geldiğini, ardından kıyafetini değiştirip, ellerini yıkayıp, maskesini ve gerekirse gözlüğünü takarak serviste yatan hastaları ziyaret ettiğini söyledi.
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