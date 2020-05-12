Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsten korunma yollarını anlattı: Hastayla temas ediyormuş gibi düşüneceksiniz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, pandemi sürecinde hastanede ve evinde virüse karşı nasıl korunduğunu anlattı. Prof. Dr. Tezer, her sabah 08.00'de hastaneye geldiğini, ardından kıyafetini değiştirip, ellerini yıkayıp, maskesini ve gerekirse gözlüğünü takarak serviste yatan hastaları ziyaret ettiğini söyledi.