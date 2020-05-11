Vakaların azaldığı Rize’de endişelendiren görüntü: İkinci dalga gelebilir
Rize'de, koronavirüs vakalarının azalması ile halk, cadde ve sokakları doldurdu. İl Pandemi Kurulu, yoğunluk yaşanan alanlara yeni uyarı yazıları astı, polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Doç. Dr. Uğur Kostakoğlu, "Son zamanlarda vaka sayılarında ufak kıpırdanmalar var. Bu normalleşme sürecinde beklediğimiz durum ama daha fazla olursa ikinci dalga gelebilir." ifadelerini kullandı.
Kentte koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma ile kent sakinleri, cadde ve sokakları doldurmaya başladı. Bazı bölgelerde oluşan yoğunluğu üzerine İl Pandemi Kurulu, sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Polis ekipleri, kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda halkı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlara ise yeni uyarı afişleri asıldı. Uyarılarda 'Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz', 'Kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız' ve 'Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir' denildi.
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