Vakaların azaldığı Rize’de endişelendiren görüntü: İkinci dalga gelebilir

Kentte koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma ile kent sakinleri, cadde ve sokakları doldurmaya başladı. Bazı bölgelerde oluşan yoğunluğu üzerine İl Pandemi Kurulu, sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Polis ekipleri, kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda halkı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlara ise yeni uyarı afişleri asıldı. Uyarılarda 'Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz', 'Kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız' ve 'Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir' denildi.