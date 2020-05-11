11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Vakaların azaldığı Rize’de endişelendiren görüntü: İkinci dalga gelebilir

'de, vakalarının azalması ile , ve sokakları doldurdu. , yoğunluk yaşanan alanlara yeni uyarı yazıları astı, polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Doç. Dr. , "Son zamanlarda vaka sayılarında ufak kıpırdanmalar var. Bu normalleşme sürecinde beklediğimiz durum ama daha fazla olursa ikinci dalga gelebilir." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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VAKALARIN AZALDIĞI İLDE BÜYÜK TEHLİKE!

Kentte vakalarında son günlerde yaşanan azalma ile kent sakinleri, ve sokakları doldurmaya başladı. Bazı bölgelerde oluşan yoğunluğu üzerine , sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Polis ekipleri, kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda halkı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlara ise yeni uyarı afişleri asıldı. Uyarılarda 'Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz', ' bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız' ve 'Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir' denildi.

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