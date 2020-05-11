11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Lüks ciple çiçek dağıtmaya çıkmış! O sürücüye...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan lüks cipin sürücüsü, elinde izin belgesi olmadığı halde " dağıtmaya çıktım" iddiasında bulundu. Sürücüye 3 bin 150 TL ceza kesilirken, cip trafik ekiplerince çekildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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LÜKS CİPLE ÇİÇEK DAĞITMAYA ÇIKMIŞ!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Caddesi'nde oluşturdukları denetim noktasında durdurdukları araç ve yayalara izinleri olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında 'den Avcılar'a yürüyerek geldiklerini öne süren iki genç, durdurulurken haklarında işlem yapıldı. Bu sırada denetim noktasına 34 ER 8766 plakalı lüks cipi ile gelen A., polislere başkasının sürücü belgesini gösterirken "Çiçek dağıtmak için geldim" dedi. Görevliler, lüks cipte bulunmadığını hatırlatırken, sürücü yanındaki bir iş yerine ait vergi levhasını gösterdi. Yapılan incelemede aracın sürücünün adına da kayıtlı olmadığı belirlendi. Tarık Tekin A.,, telefonla arkadaşlarını aradı.

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