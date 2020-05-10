Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak | 5 günlük hava durumu
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerine göre 2 ila 4 derece artması öngörülen bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Ağrı'da 6, Erzincan'da 5, Kars'ta 2, Ardahan ve Erzurum'da sıfır derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı ve Erzurum 12, Kars'ta 10, Ardahan'da 8 olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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