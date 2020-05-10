Ankara'da 5 çocuk annesi ayı saldırısında hayatını kaybetti
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkaran 5 çocuk annesi 60 yaşındaki Kamile Çevik, ayı saldırısında hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, 07.00 sıralarında Beypazarı'na bağlı Kozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Kamile Çevik, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Ancak kadın, mahallenin mezarlık mevkisinde ayı saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çobanların olayı fark etmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kadının cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İntihar eden şahsı polisler böyle kurtardı
- Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı yükseliyor!
- Deniz suyundan virüs bulaşır mı?
- Kabini olmayan asansörden boşluğa düşerek öldü!
- Hazırlıklar tamamlandı! Yarın açılıyor
- Duvarda asılı kaldı
- Fikriyat Yayınevi'nin ilk eseri okuyucusuyla buluştu!
- Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
- Denizde yakalandılar! Elinde nargileyle...
- Çayda aranan hasat formülü bulundu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı! Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında?
- Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?
- 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?
- Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
- Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)