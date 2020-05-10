10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da 5 çocuk annesi ayı saldırısında hayatını kaybetti

Ankara'da 5 çocuk annesi ayı saldırısında hayatını kaybetti

’nın Beypazarı ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkaran 5 çocuk annesi 60 yaşındaki Kamile Çevik, ayı saldırısında hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
ANKARA'DA 5 ÇOCUK ANNESİ AYI SALDIRISINDA ÖLDÜ

Olay, 07.00 sıralarında Beypazarı'na bağlı Kozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Kamile Çevik, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Ancak kadın, mahallenin mezarlık mevkisinde ayı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çobanların olayı fark etmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kadının cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA