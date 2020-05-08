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Su bidonuyla maske yaptı! Üzerine de not yazdı...

’nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi çekti. Vatandaşın maske üzerine; "Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek" yazdığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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SU BİDONUYLA MASKE YAPTI! ÜZERİNE DE NOT YAZDI...

'nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi gördü.



Pamukova'da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı. Vatandaşın üzerine 'Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek' yazdığı maske, ilgi odağı oldu.

Pamukova Belediyesi'nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.

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