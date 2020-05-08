09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Çorlu'da silahla vurulan kişi öldü

'ın ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli C.P'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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ÇORLU'DA SİLAHLA VURULAN KİŞİ ÖLDÜ
Hıdırağa Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Ferdi Zurnacı (47), bir otomobilden açılan ateş sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zurnacı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli C.P'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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