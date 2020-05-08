Son dakika: Diyarbakır’da çalılıklar arasına gizlenmiş halde bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerinin, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında çalılıklar arasına çuvallar içerisinde esrar sakladığı belirlendi.