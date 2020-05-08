08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır’da çalılıklar arasına gizlenmiş halde bulundu

Son dakika: Diyarbakır’da çalılıklar arasına gizlenmiş halde bulundu

’da, 4 ayrı bölgede, çuvallar içinde çalılıklar arasına gizlenmiş 725 kilo esrar ve 85 kilo ele geçirildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucuyu saklayan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ÇALILIKLAR ARASINDA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar ile tacirlerinin, ve Kocaköy ilçeleri kırsalında çalılıklar arasına çuvallar içerisinde esrar sakladığı belirlendi.

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