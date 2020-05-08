Son dakika: Diyarbakır’da çalılıklar arasına gizlenmiş halde bulundu
Diyarbakır’da, 4 ayrı bölgede, çuvallar içinde çalılıklar arasına gizlenmiş 725 kilo esrar ve 85 kilo skunk ele geçirildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucuyu saklayan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerinin, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında çalılıklar arasına çuvallar içerisinde esrar sakladığı belirlendi.
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