08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre 'nde yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Edirne istikametinde yoğunluğu oluştu.

Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı. Saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.

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