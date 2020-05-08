08 Mayıs 2020, Cuma
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Konya'da kahvehanede yakalanan 26 kişiye 81 bin lira para cezası

’da, salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye düzenledi. Baskında, işletmenin depo ve kısmına saklanırken yakalanan 26 kişiye 81 bin 900 lira cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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POLİS BÖYLE YAKALADI! CEZAYI YEDİLER

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Çukurçimen Sokak üzerinde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen kahvehanenin, tedbirlerini ihlal ederek yeniden çalışmalarına devam ettiğini tespit etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Bunun üzerine iş yerine giden , içeride arama yaptı. Aramada depo ve kısmına saklanan 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden biri hakkında da arama kararı olduğu belirtildi.

MÜHÜRLENDİ

26 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 81 bin 900 lira cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, işletme yeniden mühürlendi.

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