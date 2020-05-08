İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu.
Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe gömülen caddede pazartesi başlayan hareketlilik hafta boyunca devam etti.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" diye yazdı.
ZABITA CADDE GİRİŞİNDE MASKE DAĞITIYOR
Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde denetimleri sıklaştırırken, sık sık anons yaparak vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi girişi ve Galatasaray Meydanı'nda stant kurarak, vatandaşların ateşini ölçüp, maske dağıttı.
SOKAKTA MASKESİZ DOLAŞMANIN YASAK OLMADIĞINI SAVUNDU
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi, polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.
Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diye konuştu.
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