08 Mayıs 2020, Cuma
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Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı

'nın Datça ilçesinde, Yunan unsurları tarafından 26 sığınmacı kurtarıldı. Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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TÜRK KARA SULARINA İTİLEN 26 SIĞINMACI KURTARILDI

'nın Datça ilçesinde, Yunan unsurları tarafından 26 sığınmacı kurtarıldı.

İstanköy açıklarında Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Datça açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 uyruklu, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından teslim edildi.

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