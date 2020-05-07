Gaziantep'te yürek sızlatan olay! Kağıt toplayan kardeşler çöpte bebek buldu
Gaziantep'te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş çöpte yeni doğmuş bebek buldu. Kardeşler, bebeğin yaşadığını anlayınca montlarına sararak hastaneye götürdü. 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisine başlanırken, polis tarafından ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kâğıt toplayan iki kardeş çöp konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız bebek buldu.
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