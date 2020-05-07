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Gaziantep'te yürek sızlatan olay! Kağıt toplayan kardeşler çöpte bebek buldu

'te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş çöpte yeni doğmuş buldu. Kardeşler, bebeğin yaşadığını anlayınca montlarına sararak hastaneye götürdü. 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisine başlanırken, polis tarafından ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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Olay, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kâğıt toplayan iki kardeş konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız buldu.

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