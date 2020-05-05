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Son dakika: MSB duyurdu! 8’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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8’İNCİ TÜRK-RUS BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ İCRA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.

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