Son dakika: MSB duyurdu! 8’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/KaJ2sT3yUj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020
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