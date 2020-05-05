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Ordu'da yunusu kurtarma operasyonu kameraya yansıdı!

'nun Fatsa ilçesine kumsala vuran bir yunusu gören vatandaşlar, onu bir çuvala koyarak derin bir yere attılar ve hayatta kalmasını sağladılar. Kurtarma anları anlatan Yusuf Özdeniz, "Açık denizde biraz dengesini kaybetmiş gibi yüzdü. 2 dakika sonra toparlandı ve tekrar yaşam alanı olan denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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ORDU'DA YUNUSU KURTARMA OPERASYONU

Bolaman Mahallesi'nde dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu. Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Sonrasında kumsala vuran balığı arkadaşlarının yardımı ile bir çuvala koyarak daha derin bir yerde denize bıraktılar. Yaklaşık 10 dakika süren balık kurtarma operasyonu başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan bu davranışı takdir kazandı.

Ordu'da yunusu kurtarma operasyonu kameraya yansıdı! ORDU'DA YUNUSU KURTARMA OPERASYONU KAMERAYA YANSIDI!

Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.

"GÖZDEN KAYBOLDU"

Kurtarma anları anlatan Yusuf Özdeniz, "Deniz kenarında yunus balığının karaya vurduğunu gördük. Hemen arkadaşıma haber verdim ve bulduğumuz çuvala balığı koyarak sığ bulunan denizden balığı çıkardık ve daha derin bir yere bıraktık. Açık denizde biraz dengesini kaybetmiş gibi yüzdü. 2 dakika sonra toparlandı ve tekrar yaşam alanı olan denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu" dedi.

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