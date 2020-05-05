05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum

Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci günü de 'da araçlar yola çıktı. Haftanın ikinci gününde 'nde yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu haritasında trafiğin saat 09.00 itibariyle yüzde 18 olduğu görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ikinci günü de işe gidenler araçlarıyla yola çıktı. yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen yoğunluk, haftanın ikinci günü saat 09.00 itibariyle yüzde 18'lere çıktı. D-100 Karayolu ve girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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