Bursa’da çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istemi!
Bursa’da çay ocağında Delil Aydın ve Bilal Aksoy’u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan Murat Sofracı (24) ve Hamza Aziz (28) ile tutuksuz M.G. (25) hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Murat Sofracı ifadesinde, “Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim.” dedi
Olay, geçen ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre çay ocağına koşarak gelen M.G.., Delil Aydın ve Bilal Aksoy'a tabancayla ateş etti. Aksoy ve Aydın'a, aynı masada oturan Murat Sofracı da belindeki tabancasını çekip ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından Hamza Aziz'in kullandığı otomobile binerek kaçtı.
TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI
Yaralanan Delil Aydın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal Aksoy ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan Murat Sofracı ve Hamza Aziz tutuklandı. M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"BANA KOMPLO KURULDU"
Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianaesinde Murat Sofracı'nın ifadesinde, "Bilal, konuşmak için beni çay ocağına çağırdı. Ben de telefonla Hamza'yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp, kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda Hamza ve M.G.'yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldım" dediği bildirildi.
"SİLAHLARI DENİZE ATTILAR"
Hamza Aziz'in de "Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.G. ile Murat ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, 'Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal'i vurduk' dediler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. İstanbul'a doğru hareket ettik. Yalova Taşköprü civarında silahları denize attılar" dediği ifade edildi.
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