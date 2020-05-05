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Bursa’da çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istemi!

’da çay ocağında ve ’u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan  (24) ve (28) ile tutuksuz M.G. (25) hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezası istemiyle dava açıldı. Murat Sofracı ifadesinde, “Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim.” dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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ÇAY OCAĞINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA FLAŞ GELİŞME!

Olay, geçen ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre çay ocağına koşarak gelen M.G.., ve 'a tabancayla ateş etti. Aksoy ve Aydın'a, aynı masada oturan da belindeki tabancasını çekip ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından 'in kullandığı otomobile binerek kaçtı.

Bursa’da çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istemi BURSA’DA ÇAY OCAĞINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMAYA 3 MÜEBBET İSTEMİ

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan Delil Aydın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal Aksoy ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan Murat Sofracı ve Hamza Aziz tutuklandı. M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezası istemiyle dava açıldı.

"BANA KOMPLO KURULDU"

Bursa 1'nci 'nde açılan davanın iddianaesinde Murat Sofracı'nın ifadesinde, "Bilal, konuşmak için beni çay ocağına çağırdı. Ben de telefonla Hamza'yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp, kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda Hamza ve M.G.'yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldım" dediği bildirildi.

"SİLAHLARI DENİZE ATTILAR"

Hamza Aziz'in de "Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.G. ile Murat ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, 'Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal'i vurduk' dediler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. 'a doğru hareket ettik. Taşköprü civarında silahları denize attılar" dediği ifade edildi.

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