Trafikte son durum ne? | 04 Mayıs 2020 trafik son durum
TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 0-13. kilometrelerinde viyadük kiriş montajı çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ortaklar-Söke-Milas yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Aksaray istikametinden kontrollü izin veriliyor.
Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde (Bayat Bademleri-Termossos kavşakları) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım eski Antalya-Korkuteli yolu üzerinden sağlanıyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 60. kilometresinde (Pazar mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
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