04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 4 Mayıs 2020 hava durumu

4 Mayıs 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, 'in iç kesimleri, ve dışında bölge geneli ile , Gaziantep, ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Mayıs 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, 'in iç kesimleri, ve dışında bölge geneli ile , Gaziantep, ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , , , Sakarya, , , Bolu, ve Adana çevreleri ile 'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

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