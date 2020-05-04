04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Antalya’da yürek yakan olay! Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor

'da dans okulu açmayı planlarken, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başlayan 29 yaşındaki Halil , 6 yıldır göz kapakları kapanmadan yaşam savaşı veriyor. Anne Gülsüm Özçelik, göz kapaklarını kırpamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini, enfeksiyon kapmaması için bantla kapatıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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YÜREK YAKAN OLAY! 6 YILDIR GÖZLERİNİ BANTLIYOR

Gülsüm ve İbrahim çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı.

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