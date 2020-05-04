04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na "ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor" dedi, gerçekler ortaya çıktı

Antalya Valisi , sosyal medya hesabından kendine ulaşarak "ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor" diyen kişiye belgeyle cevap verdi. Ayrıca Vali Karaloğlu'na mesaj atan kişinin daha önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımlarının yapıldığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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YARDIM YAPILMIYOR DEDİ, VALİ KARALOĞLU GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

Antalya'da sosyal medya hesabından Vali 'na ulaşıp, "İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor" yönünde mesaj yazan kişinin, daha önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımlarını aldığı tespit edildi.

Karaloğlu, Twitter hesabından Antalya'da ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına "Bu fotoğraflar gerçek değil, sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz. Benim de ihtiyacım var, gelen giden yok." yorumu yapıldı. Antalya Valiliğince yorumu yapan kişiden telefon ve adres bilgileri istendi.

HER TÜRLÜ YARDIMI ALMIŞ

Yapılan araştırmada ise yorumda bulunan kişinin daha önceden her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı.

Vali Karaloğlu da Twitter hesabından söz konusu kişinin Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aktif dosyası bulunduğunu duyurdu.

''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketi kapsamında söz konusu kişiye 1000 lira nakdi ve gıda kolisi yardımı yapıldığını açıklayan Karaloğlu, "Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz. Siz de ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin. Yardım aldınız mı? Verilen bilgilerde hata var mı? O zaman kimin gözünü boyuyoruz. Yazık değil mi? Binlerce insanın bu yardımları ulaştırmada emeği var. Sizin tekrar ihtiyacınız olabilir, bunu dile getirmenin yolu, yapılanı yok saymak olmamalı." ifadelerini kullandı.

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