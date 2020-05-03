03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ücretsiz maske konusunda flaş gelişme! Hayat Eve Sığar uygulamasına...

Ücretsiz maske konusunda flaş gelişme! Hayat Eve Sığar uygulamasına...

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan '' uygulamasına güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına ücretsiz maske kodu gelecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
ABONE OL
ÜCRETSİZ MASKE KONUSUNDA FLAŞ GELİŞME!

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA