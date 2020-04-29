Son dakika: İSTOÇ'ta işyerinde yangın
Son dakika haberleri... Mahmutbey Sokak İstoç Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Sokak İstoç Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.
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