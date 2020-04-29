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Son dakika: İSTOÇ'ta işyerinde yangın

Son dakika haberleri... Mahmutbey Sokak İstoç Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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SON DAKİKA: İSTOÇ'TA İŞYERİNDE YANGIN

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Sokak İstoç Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

İSTOÇ'ta işyerinde yangın İSTOÇ'TA İŞYERİNDE YANGIN

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